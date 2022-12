Blauwe vinkje is terug op Twitter, net als nog wat opvallende wijzigingen

Na een pauze van ruim een maand herlanceert Twitter maandag Twitter Blue, het “blauwe vinkje” om de authenticiteit van de abonnee te bewijzen. Een abonnement zal normaliter 8 dollar per maand kosten, al betalen iPhone-gebruikers 3 dollar per maand meer. Daarnaast kondigde Twitter nog enkele andere nieuwigheden aan.

Het blauwe vinkje was tot voor kort voorbehouden aan gebruikers van wie Twitter zeker wist dat zij het waren, zoals overheidsdiensten, politici, bedrijven, artiesten en journalisten. Twitter bepaalde wie zo’n symbool kreeg en deelde de vinkjes gratis uit.

© Shutterstock

Na de overname van Twitter door ondernemer Elon Musk eind oktober beloofde de miljardair dat iedereen een blauw vinkje kon krijgen als hij er maar voor betaalde. Dat zou de dienst democratiseren. Maar veel mensen maakten daarop misbruik door hun naam aan te passen zodat die leek op die van een bedrijf of bekendheid. Er doken tal van valse accounts op en na enkele dagen sloot Twitter de aanmeldingen voor Twitter Blue.

Nu wordt het vinkje dus opnieuw uitgerold. Een abonnement erop zal 8 dollar per maand kosten, al is er een verhoogd tarief voor wie de Twitter-app op een Apple-apparaat gebruikt. Zij betalen 11 dollar per maand.

Waarom dat zo is, is niet bekend, al sprak Musk zich eerder al uit tegen de commissie die Apple in rekening brengt voor in-appaankopen.

Wie onder “het oude regime” een blauw vinkje had, zal dat nu nog altijd hebben. Al verschijnt er bij sommigen van hen ook de melding dat het om een “verouderd geverifieerd account” gaat als je het vinkje aanklikt. De oude vinkjes zullen stelselmatig worden vervangen door goude (voor bedrijven) of grijze (voor anderen, zoals autoriteiten) badges.

Extra nieuwigheden

Twitter Blue bevat ook nog enkele andere nieuwe functies. Een daarvan is een bewerkingsknop, waarmee je een gestuurde tweet later nog kan aanpassen. Daar werd al langer om gevraagd, al zijn er ook critici die stellen dat de kans op verspreiding van desinformatie vergroot als een tweet wordt gewijzigd nadat die massaal werd gedeeld.

Abonnees zullen ook minder advertenties te zien krijgen, hun tweets worden “versterkt” boven andere en ze kunnen langere video’s van betere kwaliteit plaatsen en bekijken.