Onderzoek naar corruptie van een Golfstaat : zaak moet “keerpunt” zijn voor Europees Parlement

Het onderzoek naar mogelijke corruptie in het Europees Parlement moet “een keerpunt” vormen. Dat hebben de Belgische Europarlementsleden Hilde Vautmans (Open VLD) en Sara Matthieu (Groen) maandagochtend betoogd in het VRT-radioprogramma De Ochtend.

Vautmans en Matthieu zijn “geshockeerd” over de verdenkingen van corruptie die tijdens het weekend aan de oppervlakte kwamen. “Ik hoop dat men keihard reageert. We moeten dit tot op het bot uitzoeken. We moeten kijken welke parlementsleden betrokken zijn. Hun onschendbaarheid moet opgeheven worden en strafrechtelijke procedures worden opgestart”, zegt Vautmans.

Daarnaast moet er volgens de parlementsleden werk worden gemaakt van strengere controles. Zo pleit Matthieu voor de snelle oprichting van een al eerder aangekondigd onafhankelijk parlementair controleorgaan dat kan sanctioneren en voor striktere transparantieregels voor meetings met lobbyisten. “We moeten het systeem hervormen zodat zoiets nooit meer kan gebeuren”, stelt Matthieu. Vautmans pleit tegelijkertijd voor realisme. “Als iemand echt wil omgekocht worden, dan gaan we dat met de regels moeilijk achterhalen”.

Het voorbije weekend raakte bekend dat het Belgische parket onderzoek voert naar corruptie in het Europees Parlement. Een Golfstaat, in casu Qatar, zou geprobeerd hebben om de besluitvorming te beïnvloeden,door aan derden met een strategische positie binnen het parlement grote bedragen te betalen of aanzienlijke geschenken aan te bieden. Intussen zijn vier mensen onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Ze worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen en corruptie.

Maandagavond komt het parlement in Straatsburg in plenaire zitting bijeen. Voor de Europarlementsleden is alvast duidelijk dat een geplande stemming over visumliberalisering voor Qatar niet kan doorgaan. “We hebben dringend opheldering nodig over wat er is gebeurd, welke dossiers getroffen zijn en welke nog steeds risico lopen. De wetgevende procedure moet onafhankelijk verlopen”, zo tweette Assita Kanko (N-VA) het voorbije weekend.

Intussen is de imagoschade groot. “Dit dreigt de autoriteit van het Europees Parlement als verdediger van de mensenrechten en bevechter van corruptie onherstelbaar aan te tasten”, vreest Matthieu. Zo was het halfrond een forse pleitbezorger van een harde aanpak van Hongarije. “Hoe wil je nu dat wij volgende week aan (de Hongaarse premier, red) Viktor Orban gaan zeggen: ‘je krijgt geen centen meer van het Europees Parlement want je strijdt niet genoeg tegen corruptie’ als we zo’n schandaal bij ons in huis hebben. Die gaat nogal lachen”, betreurt Vautmans.