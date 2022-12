“Ik ben geen terrorist”, verklaart verdachte aan einde van proces aanslagen Nice

In de slotverklaringen op het proces over de aanslag in Nice heeft een van de verdachten elk verband met de aanslag ontkend. “Ik heb niets te maken met wat er daar gebeurd is. Ik ben geen terrorist”, verklaarde hij in de rechtbank in Parijs. Het proces nadert zijn einde, dinsdag wordt de uitspraak verwacht. De aanslag in de Zuid-Franse stad kostte op 14 juli 2016 het leven aan 86 mensen.