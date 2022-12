Drie kinderen omgekomen nadat ze in bevroren meer vielen in Engeland

In Engeland zijn drie van de vier kinderen overleden die in kritieke toestand verkeerden nadat ze in een bevroren meer waren gevallen. Dat meldt de politie. Het drama deed zich zondagnamiddag voor in Solihull, een stad ten zuidoosten van Birmingham.

De hulpdiensten werden rond 14 uur zondagmiddag gealarmeerd. Het vriest al enkele dagen in Solihull en het meer in het Babbs Mill Park is dichtgevroren. Toch stond er een duidelijk bord dat het verboden is om op het ijs te lopen omdat de ijslaag onvoldoende dik was. Maar zondag waagden zich toch kleine groepjes kinderen op het ijs en tegen de middag groeide de groep steeds verder aan. Waar de politie voor vreesde, gebeurde helaas ook. Plots begon het ijs te kraken en vielen kinderen die aan het glijden waren in het ijskoude water.

Vier slachtoffertjes konden uit het ijskoude water gehaald worden, maar allemaal kregen ze een hartstilstand. De hulpdiensten gingen dan ook onmiddellijk over tot reanimatie. Ze werden in kritieke toestand overgebracht naar twee verschillende ziekenhuizen in Birmingham.

Drie van hen, 8, 10 en 11 jaar, zijn nu overleden. De vierde jongen, die 6 jaar is, ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De hulpdiensten zijn nog steeds aanwezig aan het meer. Zij onderzoeken wat er precies gebeurd is en willen uitsluiten dat er niet nog meer slachtoffers gevallen zijn.