Adios, Lahoz: Spaanse ref die 19 (!) kaarten trok tijdens Nederland-Argentinië mag zijn koffers pakken

Hij zal ongetwijfeld de geschiedenis ingaan als dé ref van het WK in Qatar. Liefst negentien gele en één rode kaart trok Mateu Lahoz in de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië. Nadien was er geen enkele Argentijn of Nederlander die een goed woord overhad over de Spaanse nummer één.

Italiaan fluit match Argentinië

Lahoz was overigens niet de enige ref die met zonden overladen werd. Na de uitschakeling van Portugal kwam er kritiek over het feit dat een Argentijn de kwartfinale tegen Marokko mocht leiden. “Onaanvaardbaar”, noemde verdediger Pepe het. Lionel Messi en co. krijgen nu een Italiaan als ref in de halve eindstrijd tegen Kroatië, meer bepaald Daniele Orsato. Die floot eerder de openingsmatch tussen Qatar en Ecuador, en de groepsmatch tussen Argentinië en Mexico.