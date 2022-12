Harry hekelt “leugens om William te verdedigen” in nieuwe Netflix-trailer, Meghan werd “aan de wolven gevoerd”

Streamingdienst Netflix heeft de trailer gedeeld voor het tweede deel van de documentaire ‘Harry & Meghan’. “Ik werd niet voor de wolven gegooid, ik werd aan de wolven gevoerd”, zegt de hertogin van Sussex in de video van 90 seconden. Haar echtgenoot vraagt zich dan weer af wat er met het koppel gebeurd zou zijn als ze Groot-Brittannië niet hadden verlaten. “Ik zei: ‘we moeten hier weg’”, waarna te zien is dat ze het vliegtuig nemen op weg naar “vrijheid”.

Bron: The Mirror

Harry laat ook doorschemeren dat hij gemanipuleerd werd en dat mensen niet bereid waren om hem en zijn echtgenote te beschermen, terwijl ze zonder verpinken wilden liegen om zijn broer kroonprins William te verdedigen. “Ze waren nooit bereid om de waarheid te vertellen om ons te beschermen”, zegt hij. Meghan wijst erop dat hun beveiliging was ingetrokken. “Iedereen in de wereld wist waar we waren.”

Het was alle hens aan dek in zowel Buckingham Palace, als bij de Britse pers toen afgelopen week de eerste drie afleveringen van de Netflix-documentaire ‘Harry & Meghan’op de wereld gelost werden. In het Verenigde Koninkrijk ondervond de streamingdienst zelfs problemen door de grote hoeveel mensen die tegelijkertijd probeerden naar de docu te kijken.

Grote rellen, onthullingen en beschuldigingen aan het adres van het Britse koningshuis waren verwacht, maar bleven uiteindelijk uit. Buckingham Palace besloot zelfs niet te communiceren, terwijl ze daar volgens de Britse pers wel klaar voor waren. Maar nu is het afwachten of dat ook het geval zal zijn voor het tweede deel van de documentaire.

Afleveringen 4,5 en 6 van ‘Harry & Meghan’ verschijnen op donderdag 15 december bij Netflix. Het is afwachten wat die uitzendingen zullen onthullen. In het Verenigd Koninkrijk, en met uitbreiding in de rest van de wereld, wordt er vol spanning naar uitgekeken.

