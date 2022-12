Spelers en trainer van SL16 hoorden apengeluiden op Beerschot: “Die fans geven hun eigen club een slecht imago”

Beerschot klopte zondagavond SL16 FC, de beloftenploeg van Standard, met 1-0. Achteraf was het echter niet de nederlaag die coach Joseph Laumann stoorde, wel de apengeluiden die hij en zijn spelers gehoord zouden hebben in het Olympisch Stadion.

“Het was een mooie match, maar ik hou hier toch een slecht gevoel aan over. Dit is een trieste dag voor het voetbal. Iedereen zal de apengeluiden wel gehoord hebben”, klonk SL16-coach Joseph Laumann na afloop teleurgesteld in zijn interview met Eleven Sports.

“Dan nog naar jongens van 17 à 18 jaar die voor het eerst voor zoveel publiek spelen en dan moeten ze zoiets aanhoren. We tellen in onze groep enkele spelers met Afrikaanse roots, maar zij zijn ook gewoon geboren en opgegroeid in België. Ze wisten niet wat hen overkwam. Als dit in Engeland of Duitsland zou gebeuren, dan wordt de match direct stilgelegd. Hier wordt er gewoon rustig doorgespeeld. Ongelooflijk.”

De Marokkaans-Duitse trainer wil het hier niet bij laten. “Een sanctie? Natuurlijk. Zo kan het niet verder. Het is bovendien al de tweede keer dat dit ons overkomt, want ook in Lommel is het gebeurd. Dat waren toen wel maar 2 à 3 mensen, daar ga ik hun hele aanhang niet voor veroordelen. Maar hier bij Beerschot waren het er echt veel. Die fans geven hun eigen club een slecht imago. Dit hoort niet in een voetbalstadion.”

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat de aanhang van Beerschot in opspraak komt. Tijdens de uitwedstrijd tegen RWDM was duidelijk. ‘Dat is een vak vol Makakken’ te horen richting de Brusselaars aan de overkant. Wel een belangrijke duiding: zondagavond tegen SL16 had niemand van de aanwezige journalisten zelf apengeluiden gehoord. Het was coach Joseph Laumann die er na de match pas voor het eerst over sprak.

