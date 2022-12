Emotionele Neymar gooit privégesprekken met ploegmakkers zonder toestemming op straat: “Kritiek gaat je sterker maken”

De Goddelijke Kanaries dropen af na een verloren penaltyreeks. Het werd 4-2 voor de Kroaten van Luka Modric. Neymar was als vijfde aan de beurt, maar moest niet meer aanleggen na missers van Marquinhos en Rodrygo.

“Ik ben mentaal gebroken. Dit was zeker de nederlaag die me het meeste pijn doet”, pende hij afgelopen weekend neer op Instagram. “Helaas zal dit heel lang pijn doen. We hebben gevochten tot het einde. Ik ben trots op mijn ploegmaats, er was geen gebrek aan inzet of toewijding. We zouden het verdiend hebben, maar dat was niet de wil van God!”

Enkele dagen na zijn huilbui in Qatar deelde Neymar privégesprekken met drie van zijn ploegmakkers: Marquinhos, Rodrygo en Thiago Silva. De reden: reageren op de kritiek in zijn thuisland dat de selectie onderling verdeeld was.

© ISOPIX

“Blijf sterk”

“De beslissing om deze persoonlijke gesprekken openbaar te maken, zonder hun toestemming, is genomen om te laten zien hoe erg we het wilden en hoe groot de eenheid was”, aldus Neymar, die vooral erg bezorgd was om de jonge Rodrygo.

“Kleine broer! Ik ben hier om je te vertellen dat je een echte baller bent”, lezen we in de chat met de aanvaller van Real Madrid. “Het is een eer om deel uit te maken van jouw carrière, om je mij een idool te horen noemen en jou te zien opkomen als een historische speler voor Brazilië. Strafschoppen worden enkel gemist door spelers die ze nemen. Ik heb er al veel gemist en van elke van hen heb ik iets geleerd. Maar ik gaf nooit op en vocht om mezelf te verbeteren. Ik heb je enorm graag en niet alleen als speler, maar ook omdat je een goeie gast bent. Blijf dus sterk, de kritiek zal je alleen maar sterker maken. Ik wens je alles succes en je gaat een wereldtitel winnen.”

“Bedankt, mijn idool”, antwoordde Rodrygo. “Met heel m’n hart. Sorry dat ik jouw droom heb uitgesteld. Ik hoop dat je doordoet met ons, zodat we samen, kunnen winnen.”

Ook aan het adres van Marquinhos en Thiago Silva sprak Neymar steunende woorden.

“Hey, hoe gaat het?”, vroeg de PSG-ster aan zijn ploegmakker. “Ik ben hier om te zeggen dat ik een fan ben en dat één penalty daar niks aan gaat veranderen. Ik hou van jou.”

“We moeten verdergaan, hoe erg dat ook klinkt”, zei Neymar tegen Silva. “Ik had jou deze wereldbeker zo graag willen geven. Jij, Dani (Alves, red.) en ik verdienden dit zo hard.”