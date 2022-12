“Dit had veel slechter kunnen aflopen”: Chirojongens redden 2 tieners die “in hun onderbroek” worden afgeranseld na kerstmarkt

Na afloop van de kerstmarkt in Lauwe zijn twee 14-jarige jongens afgeranseld en met een mes gedwongen zich uit te kleden door vijf andere minderjarigen. Het was pas toen de leiding van Chiro Oskaarke erop uitkwam, dat de hel voor beide slachtoffers stopte. “Dit had echt veel slechter kunnen afgelopen.”

Ze hoorden kabaal. Harde slagen. Oorverdovende kletsen. Met een twintigtal was de leiding van Chiro Oskaarke bezig materiaal naar hun lokalen nabij sporthal Ter Leie in Lauwe te brengen. Het was zondag omstreeks 23.30 uur, de plaatselijke kerstmarkt was er net afgelopen. (Lees verder onder de foto)

De leiding van Chiro Oskaarke kon erger voorkomen en ontfermde zich over de twee slachtoffers. — © if

Toen ze de bron van het lawaai hoorden, stonden ze perplex. “Twee jongens werden in hun onderbroek afgeranseld. De slagen waren niet normaal”, zegt hoofdleider Noa Leman. “We zijn met de hele groep meteen afgestormd op het gebeuren, waarna de vijf daders op de vlucht sloegen.”

Zwaar toegetakeld

Eén leider kon twee van de daders bij de lurven vatten en hun identiteit doorspelen aan de politie. Uiteindelijk werden alle daders gevonden. Er waren drie gasten – van 16 en 17 jaar – die actief deelnamen aan de feiten. Zij werden opgepakt en worden voorgeleid voor de jeugdrechter.

Voor de Chiroleiders was het vooral om de slachtoffers te doen. “We hebben ons meteen ontfermd over de twee”, klinkt het. “We brachten ze binnen in ons lokaal en lieten een van de twee een warme douche nemen omdat hij volledig onderkoeld was. De ene jongen was erg tenger en was zwaar toegetakeld. We zorgden voor wat ijs voor op zijn oog, totdat hij met zijn mama naar de spoeddienst kon.”

Noa is nog altijd onder de indruk van de feiten. “Het was echt triest om te zien. Het zagen er twee zo’n brave gasten uit. We hebben onze plicht gedaan. Gelukkig wel dat we er waren. Het kon denk ik echt wel slechter zijn afgelopen.”