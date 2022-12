Dendermonde

Zestien maanden na zijn horrorcrash op Mallorca slaagde Diego Van Looy er afgelopen zondag in om de marathon in het Spaanse Malaga in een knappe 2u32’50” te beëindigen. “Ik had nog sneller gekund”, klonk het na afloop bij Van Looy. “Maar ik werd jammer genoeg afgeremd door een vervelende verkoudheid.”