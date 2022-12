“Ik weet waar je woont, waar je werkt en wie je familie is”: celstraf voor escorte die vrijpartij filmt en klant probeert op te lichten

Een klant van escorte Rama S. (26) uit Sint-Katelijne-Waver werd ei zo na opgelicht voor 40.000 euro. De vrouw had hun escapades gefilmd en dreigde die te verspreiden. De vrouw is nu veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan de helft met uitstel.

“Ze vertelde dat ze wist waar hij woonde, waar hij werkte en wie zijn familie was. Als hij haar geen 40.000 euro gaf, zou ze de beelden openbaar maken”, aldus de advocaat van een man die in een hotel in Waregem had afgesproken met Rama S. “Achteraf bleek dus dat ze alles had gefilmd.”

De 26-jarige vrouw uit Sint-Katelijne-Waver bood onder de schuilnaam Caroline haar diensten aan via de website redlights.be en kreeg daar niet al te lovende kritieken. Klanten bleken te worden bedreigd en afgeperst. Drie slachtoffers stelden zich burgerlijke partij in de correctionele rechtbank van Kortrijk.

De man die in Waregem had afgesproken zorgde ervoor dat de feiten aan het licht kwamen. Hij vreesde problemen met zijn echtgenote en klaagde de praktijken aan bij de website. Toen hij daar geen gehoor kreeg, stapte hij schoorvoetend naar de politie. Op 16 december 2021 kon de politie Rama S. bij de lurven vatten toen ze het gevraagde geld ging ophalen bij het slachtoffer thuis.

Van een man met wie ze in een hotel in Hever afsprak, ontving ze het gevraagde geld, maar dat vertaalde zich niet in de gevraagde seksuele diensten. Bovendien ging ze ook aan de haal met de bankkaart van het slachtoffer. Een gelijkaardige werkwijze zou ze gehanteerd hebben bij een man uit Bonheiden.