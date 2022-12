Uitbater van Icebar in Knokke dient klacht in na “fake news” over klant die meisje drogeerde in zijn zaak: “We pikken dit niet”

De uitbater van de Icebar XL op het Van Bunnenplein in Knokke heeft samen met een klant een klacht ingediend voor laster en eerroof tegen onbekenden. Op sociale media werd een post over een “gedrogeerd meisje” in de bar van Hugues Van Herck honderden keren gedeeld, mét een foto. Maar de bewuste man heeft helemaal niets met de zaak te maken. “Het is fake news”, zegt Van Herck.

De post, die druk gedeeld werd op Facebook – zo’n honderden keren zelfs – veroorzaakte maandag commotie in Knokke-Heist. Iemand beschuldigde een man ervan dat hij een meisje gedrogeerd zou hebben. “Pas op voor deze man”, stond er te lezen. Samen met twee duidelijke foto’s.

“Maar noch bij de politie noch bij ons is er weet van een incident”, vertelt Hugues. “Ook in het ziekenhuis is niemand binnengekomen die gedrogeerd werd. Iemand probeert onze zaak en de bewuste klant, een brave huisvader, in een slecht daglicht te stellen. En dat pikken we niet zomaar.” Samen met de klant in kwestie stapte Hugues naar de politie.

Camerabeelden bij politie

Het incident zou dateren van vrijdagavond, maar heeft volgens de uitbater dus nooit plaatsgevonden. “Ik heb alvast alle camerabeelden beschikbaar gemaakt voor de politie”, zegt hij.

“We hebben ook klacht ingediend voor laster en eerroof, want dergelijke beschuldigingen zijn héél erg. Voor onze zaak, maar ook voor die klant, een getrouwde man. Die heeft thuis een gezin: plezant is anders, natuurlijk. Hij heeft helemaal niets misdaan”, aldus Hugues.

Bij de politie van Knokke-Heist heeft men ook geen weet van een aangifte van een meisje dat gedrogeerd werd. “Wél van de klacht tegen onbekenden voor laster”, zegt commissaris Philip Vandierendonck. “Dergelijke beschuldigingen op sociale media plaatsen is heel kwalijk. We gaan dan ook onderzoeken wie achter dat account en de post zit”, klinkt het.

Wie Hugues, zijn klant of de Icebar XL een loer wil draaien? Dat weet vooralsnog niemand. “Ik heb er echt geen idee van”, zegt Hugues. “Maar onze zaak, die al jaren een goede reputatie geniet, wordt hier schaamteloos door het slijk gehaald. En daar ben ik heel kwaad om. We hopen dat de politie snel klare wijn kan schenken en duidelijk maakt dat dergelijke praktijken écht niet kunnen.”