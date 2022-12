Aanval op hotel in Kaboel: 18 gewonden, 3 aanvallers gedood

Een groep zelfmoordterroristen heeft maandag een hotel in de Afghaanse hoofdstad Kaboel aangevallen. Bij die aanval kwamen volgens een woordvoerder van de regerende taliban drie aanvallers om het leven.

Volgens de ngo Emergency, die het ziekenhuis beheert waar de slachtoffers naartoe zijn gebracht, zijn er drie doden en achttien gewonden, terwijl de taliban spreken over twee gewonden, allebei buitenlanders, en drie doden.

Een woordvoerder van de politie in Kaboel bevestigde dat “drie aanvallers ter plaatse werden gedood en een verdachte werd gearresteerd”.

© via REUTERS

Het hotel is populair bij Chinese zakenmensen. De veiligheidsdiensten van de taliban omsingelden het hotel, en journalisten ter plaatse bevestigden schoten en ontploffingen. Op video’s die de ronde doen op sociale media is te zien hoe het hotel in vlammen opging.

De aanval werd nog niet opgeëist. Sinds de taliban in augustus vorig jaar de macht overnamen in Afghanistan, voerde de terreurbeweging Islamitische Staat zijn aanvallen aanzienlijk op.