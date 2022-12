Wat als… er een VAR was in derde provinciale? “Hand van god” redt de meubelen voor de doellijn

Aaigem-SK Herdersem in derde provinciale D in Oost-Vlaanderen eindigde afgelopen zondag op 0-4, maar de bezoekers hadden eigenlijk een vijfde doelpunt verdiend. Ware het niet dat de scheidsrechter een duidelijke redding van “de hand van God” niet zag. Een VAR was er niet, een toeschouwer met een smartphone wel.