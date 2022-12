Man (69) overleden in verdachte omstandigheden: echtgenote belde hulpdiensten, maar wordt nu zelf verhoord

Er is een politieonderzoek gestart na een verdacht overlijden in de Henri Torleylaan in het Vlaams-Brabantse Huizingen (Beersel). Een 69-jarige man zou daar zondag thuis omgekomen zijn in onduidelijke omstandigheden. Zijn echtgenote, een Boliviaanse, zou verhoord worden.

Het was de echtgenote die zelf de hulpdiensten gebeld zou hebben omdat haar man aan het stikken was. Toen die ter plekke kwamen, kon geen hulp meer baten. De politie vond één en ander verdacht en zou een onderzoek opgestart hebben. Zowat alle buren werden ondervraagd en het huis werd verzegeld.

“De politie kamde de buurt uit en was duidelijk op zoek naar iets”, zegt een buurtbewoonster. “Ze vroegen me of de vuilniszak voor de deur van mij was. Toen ik bevestigend antwoordde, stapten ze verder.” De Boliviaanse echtgenote en mogelijk ook een familielid van haar zouden meegenomen zijn voor verhoor.

De deur is verzegeld — © jvi

De 69-jarige gepensioneerde boekhouder Victor V. leefde een teruggetrokken bestaan in Huizingen. “Een vijftal jaren geleden had hij twee hersenbloedingen gehad. Sindsdien was het moeilijk om met hem te spreken. Hij was vriendelijk en zei wel steeds goedendag. Hij had een vrouw van Boliviaanse nationaliteit waarmee hij een dochter had.” De man zou ook nog twee volwassen zoons hebben uit een vorige relatie.

Het parket van Halle-Vilvoorde wilde maandag nog niet reageren op de gebeurtenissen.