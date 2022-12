Raphaël Varane: “Het enige echte doel is het WK winnen”

Woensdag (20u) neemt titelverdediger Frankrijk het op tegen het verrassende Marokko in de halve finales van het WK voetbal in Qatar. “We moeten tot het einde strijden, want een plaats in de finale moet je verdienen”, zei Raphaël Varane, de Franse vicekapitein, maandag op een persmoment.

De verdediger van Manchester United liet duidelijk verstaan wat de ambitie van Les Bleus is. “De halve finale van het WK halen, is niet gemakkelijk. We zijn dus erg blij, maar het enige echte doel is winnen. Dat is van bij het begin van het toernooi ons doel.”

Marokko is de underdog tegen de Fransen, die zich volgens Varane echter niet zullen laten verrassen door een teveel aan vertrouwen. “We hebben genoeg ervaring in de ploeg om niet in die val te trappen. We weten dat Marokko niet per toeval in de halve finales staat. Het is aan de ervaren spelers om iedereen voor te bereiden op een nieuwe strijd. Er staat ons iets heel moeilijk te wachten.”

Frankrijk zal de Marokkanen het respect geven dat ze verdienen, aldus Jules Koundé. “Ze realiseren een uitzonderlijk parcours op dit WK. Ze hebben grote landen geklopt. Deze match nemen we dus ernstig”, vertelde de verdediger van FC Barcelona. “Marokko is geen verrassing meer, ze verdienen het. We hopen het hen moeilijk te maken en ons te kwalificeren. We zijn ons bewust van hun kwaliteiten, ook al hebben ze niet vaak balbezit. Ze zijn een zeer efficiënt team met de bal. Ze combineren snel en zoeken hun twee vleugelspelers, die zeer goede en gevaarlijke spelers zijn.”