Bewakingscamera filmt moment van dodelijke explosie op Jersey

Het dodental van de gasexplosie zaterdagochtend in een flatgebouw op het kanaaleiland Jersey is opgelopen tot vijf. Afgelopen weekend was er nog sprake van drie doden.

Zaterdagochtend om 4 uur lokale tijd vond er een ontploffing plaats in een flatgebouw van drie verdiepingen in Saint-Helier op het eiland Jersey. De explosie werd waarschijnlijk veroorzaakt door een gaslek. Op camerabeelden was een enorme vuurbal te zien.

(sh)