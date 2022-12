PR-operatie: FIFA-voorzitter Infantino fluit match tussen gastarbeiders en voetbalgrootheden in Qatar

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft maandag in de rand van het WK in Qatar kort als scheidsrechter een wedstrijd geleid tussen enkele voetbalgrootheden en gastarbeiders.

“Laten we hopen op een fantastische voetbalavond, net zoals we tot dusver een geweldig WK hebben gezien”, zei de voorzitter van de Wereldvoetbalbond voor de aftrap in het Al Thumama Stadium in Doha.

Gastarbeiders, fans en vrijwilligers uit Qatar werden uitgenodigd voor de wedstrijd. “Voetbal verenigt de wereld”, stelde Infantino nog.

Bij de voormalige internationals tekenden onder anderen Cafu, John Terry en Clarence Seedorf present. Infantino was gedurende iets meer dan tien minuten ref, hij deelde twee gele kaarten uit. Daarna werd hij vervangen door een vrouwelijke scheidsrechter.

WK-gastland Qatar heeft al heel wat kritiek uit het Westen gekregen op onder meer de werkomstandigheden van de gastarbeiders. Die arbeiders kwamen vaak uit naburige en vooral armere landen en werden in Qatar in mensonwaardige omstandigheden tewerkgesteld, zo meldden verschillende mensenrechtenorganisaties. FIFA-voorzitter Gianni Infantino was de voorbije maanden meermaals kop van jut, onder meer met een tenenkrullende moraliserende speech vlak voor de start van het WK.

