ASSISEN. “Toen ze begon te lachen, brak er iets”: verpleger beschrijft in detail hoe hij zijn ex Isabelle (40) om het leven bracht

Sint-Gillis-Waas/Gent

Uitvoerig, breedvoerig en honderd keer “meneer de voorzitter”: zo sprak beklaagde B.D. (47) op de eerste dag van zijn assisenproces in Gent. De man uit Sint-Pauwels (Sint-Gillis-Waas), vader van twee kinderen, staat er terecht voor de moord op zijn ex-vrouw Isabelle Meeús (40). Hoe hij de vrouw doodde, vertelde hij maandag in de assisenzaal tot in het kleinste detail.