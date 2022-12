Jean-Claude Marcourt (PS) stapt op als voorzitter Waals Parlement na heisa over snoepreisje

Waals parlementsvoorzitter Jean-Claude Marcourt (PS) heeft maandag in Le Soir aangekondigd dat hij bereid is ontslag te nemen uit zijn functies als het voltallige bureau van het Waals parlement eveneens een stap opzijzet. Dat bevestigt partijvoorzitter Paul Magnette maandagavond, na een bijeenkomst van de partijtop eerder op de dag.

“Ik heb de indruk geen enkele fout begaan te hebben. Ik vind dat ik sinds mijn aantreden als voorzitter in september 2019 alles gedaan heb zoals het moet. Er is geen sprake van dat ik alleen ontslag zou nemen en de indruk zou geven dat ik een fout gemaakt heb. Maar ik sta achter de vraag voor een collectief ontslag van het bureau. Om dat mogelijk te maken, ben ik bereid om spontaan ontslag te nemen”, verklaarde Marcourt.

Vorige week raakte bekend dat Marcourt en griffier Frédéric Janssens in vier dagen hebben doorgebracht in het kader van de wereldexpo in Dubai. Met vluchten in businessclass, een luxueus hotel en een private gids voor de duur van het verblijf kwam het totale kostenplaatje in de buurt van 20.000 euro, zo berichtte Le Soir. De griffier is sinds midden september geschorst, onder meer omwille van wanbeheer.

PS-politica Sophie Pécriaux had vrijdagavond al ontslag genomen uit het bureau van het Waals Parlement, nadat haar partijvoorzitter hiertoe had opgeroepen. “Het bureau heeft onvoldoende toezicht gehouden op de uitgaven van de griffier en zou dus ontslag moeten nemen”, zei Magnette eerder die dag bij RTBF. Hij stelde toen voor om het te vervangen door een nieuw samengesteld bureau, dat ook openstaat voor de oppositiepartijen. Een dag eerder verklaarde Magnette dat Marcourt in zijn ogen geen persoonlijke fout heeft gemaakt. Magnette laat nu weten de beslissing van Marcourt toe te juichen.

Zondag had MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez op RTL-TVi gevraagd om het onmiddellijke ontslag van Waals parlementsvoorzitter Jean-Claude Marcourt (PS), maar ook gepleit voor het opstarten van een procedure voor het onmiddellijk vertrek van griffier Frédéric Janssens. “Hij is nu geschorst met behoud van zijn salaris zonder te werken, dat is onaanvaardbaar”, aldus Bouchez.