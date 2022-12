Artsen van Pelé hebben positief nieuws: “Zijn gezondheid blijft verbeteren”

De 82-jarige Pelé lijdt aan darmkanker en werd een tweetal weken geleden opgenomen in het ziekenhuis met een ontsteking aan de luchtwegen. Volgens zijn familie is een eerdere besmetting met het coronavirus daarvan de oorzaak. Het is nog niet geweten wanneer de Braziliaan het ziekenhuis zou mogen verlaten. “Er is geen datum vooropgesteld”, klinkt het in de mededeling. “Maar de patiënt blijft vooruitgang boeken.”

Het lot van Pelé, de enige voetballer met drie wereldtitels op de erelijst, beroert vele voetbalharten, zeker in Brazilië. Tijdens het WK in Qatar steunden de Braziliaanse spelers de voetbalgod onder meer met een spandoek na afloop van hun gewonnen achtste finale op het WK tegen Zuid-Korea. Een ronde later, in de kwartfinales tegen Kroatië, ging de Seleçao er in de strafschoppenreeks uit.