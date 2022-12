Hulporganisatie verwacht enorme Oekraïense vluchtelingengolf

De Noorse Vluchtelingenraad verwacht dat deze winter een grote nieuwe vluchtelingengolf uit Oekraïne op gang komt. Secretaris-generaal Jan Egeland van de hulporganisatie zei in een interview met persbureau Reuters dat niemand de precieze aantallen kent, “maar het zullen er honderdduizenden zijn”.

Egeland noemt de situatie in Oekraïne “onleefbaar”. Hij zegt dat de nieuwe stroom vluchtelingen te wijten is aan de “verschrikkelijke en illegale beschietingen op civiele infrastructuur” door Rusland.

De Russische troepen beschieten bijvoorbeeld regelmatig de energievoorzieningen in Oekraïne, waardoor een groot deel van het land zonder stroom en gas komt te zitten. Nu de temperatuur in het land ook overdag onder het vriespunt blijft is die situatie volgens Egeland voor velen onhoudbaar.

Deze maand was Egeland met leden van zijn raad in Oekraïne om hulp te verlenen.