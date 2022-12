Haalt kreupele Romain Saïss halve finale tegen Frankrijk? Marokkaanse kapitein wordt klaargestoomd en “heeft goede hoop”

Hij loopt al twee wedstrijden opzichtig te manken en tegen Portugal moest hij in een draagberrie van het veld wegens een hamstringblessure. Toch schrijft Marokko Romain Saïss (32) nog niet af voor de halve finale tegen Frankrijk. De medische staf probeert de kapitein en sterkhouder in sneltempo op te lappen. En zelf heeft hij er ook vertrouwen in.

Een grote naam is Romain Saïss niet. Eerder een laatbloeier die niet overloopt van het talent. Tot zijn 25ste had de centrale verdediger nog geen enkele wedstrijd op het hoogste niveau gespeeld. Maar daarna werkte hij gestaag naar de weg omhoog. Na jaren in de Franse tweede klasse kwam hij in 2015 voor het eerst terecht bij een eersteklasser. Bij Angers maakte hij indruk en versierde hij een transfer naar Engeland, waar hij bij Wolverhampton eerst in de Championship en later in de Premier League speelde. Afgelopen zomer volgde een transfer naar de Turkse topclub Besiktas.

Op dit WK is de Franse Marokkaan een van de betere centrale verdedigers. Het ziet er allemaal niet mooi en soepel uit, maar de defensieleider zit werkelijk overal tussen. Alleen de Kroatische revelatie Josko Gvardiol heeft na vijf wedstrijden meer ballen weggewerkt. Vooral ook op standaardsituaties – zowel aanvallend als verdedigend – is Saïss een wapen. Dat hebben ook de Rode Duivels aan den lijve ondervonden.

© AFP

Kreupel op het veld

Alleen is het sinds de knock-outfase allemaal iets minder. En daar heeft een hamstringblessure alles mee te maken. “Een oude blessure die weer opspeelt”, zegt hij zelf. Tijdens de 1/8ste finale tegen Spanje stond Saïss 120 minuten op het veld en begon hij vooral naar het einde toe te manken. Zijn linkerbovenbeen was toen al helemaal ingetaped. In de kwartfinale tegen Portugal begon hij gewoonweg geblesseerd aan de wedstrijd. Dat zag iedereen. Hij raakte amper vooruit en moest zijn linker – zijn beste been – duidelijk mijden. Ongezien op dit niveau en een wonder dat de Portugezen er niet van konden profiteren.

Na 56 minuten zat Saïss’ kwartfinale er wel op en werd hij van het veld gedragen. Het zag er niet naar uit dat deze man nog in staat zou zijn überhaupt nog op een voetbalveld te staan deze maand. En toch schrijft Marokko hem nog niet af voor de halve finale van morgen. Volgens Saïd Chabane, de voorzitter van het Franse Angers die een goed contact heeft met zijn voormalige verdediger, heeft Saïss “goede hoop om tegen Frankrijk op het veld te staan”. “Het is een strijder”, zei Chabane nog bij het Franse RMC. “Ik weet niet hoe hij het gaat doen, maar hij klonk behoorlijk zelfverzekerd.”

Drietal wel weer fit

Er waren ook zorgen om Hakim Ziyech, die in de slotfase van de wedstrijd tegen Portugal met een lichte blessure naar de kant moest, maar volgens Marokkaanse media komt zijn halve finale niet in gevaar. Ook centrale verdediger Nayef Aguerd en linksback Noussair Mazraoui, die de wedstrijd tegen Portugal misten, zijn normaal gezien opnieuw fit voor de wedstrijd tegen Frankrijk. Zo blijft er enkel achter de naam van Romain Saïss een vraagteken staan.