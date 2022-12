Zelenski droomt van “pintje op het strand”: “Bij Poetins dood stopt de oorlog vanzelf”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft laten weten wat zijn plannen zijn eens de oorlog met Rusland achter de rug is. “Dan ga ik naar de kust en een biertje drinken”, zei hij volgens Oekraïense media die een vooraf opgenomen interview met de Amerikaanse talkshowhost David Letterman konden bekijken. “Tot de overwinning blijf ik in de eerste plaats president”, zei hij nog.

Zelenski gelooft in een snel einde van de oorlog, mocht de Russische president Vladimir Poetin sterven. “Autoritaire regimes zijn afhankelijk van één persoon. Als deze persoon wegvalt, vallen de instellingen stil. Een van die momenten gebeurde al in de Sovjet-Unie. Alles stopte”, zei Zelenski. Indien Poetin, die nu zeventig is, plots zou sterven, zou het land enkel met zichzelf bezig zijn en de oorlog vanzelf stoppen, denkt Zelenski.

Hij gelooft niet dat Poetin kernwapens zou kunnen gebruiken. “Hij is zich ervan bewust dat als hij ze gebruikt, dit persoonlijke gevolgen voor hem zal hebben”, benadrukte de Oekraïner. “Poetin houdt te veel van het leven om die stap te zetten.”

Zelenski heeft maandag voorgesteld aan de G7-landen om “een wereldtop over vrede in Oekraïne” te houden. “Ik stel voor om een speciale top - de wereldvredetop - bijeen te roepen om te beslissen hoe en wanneer we de punten van de Oekraïense vredesformule kunnen uitvoeren”, kondigde Zelenski aan via videoverbinding. Hij riep Rusland nogmaals op om “de troepen vóór Kerstmis uit Oekraïne terug te trekken”.

Verder drong de Oekraïense president er bij de G7-leden ook op aan om meer wapens en militair materieel te leveren. “Oekraïne heeft moderne tanks, artillerie, geweren en granaten nodig, alsook langeafstandsraketten”, klonk het. Daarnaast heeft Oekraïne “ongeveer twee miljard kubieke meter” extra gas nodig om de winter door te komen, aldus Zelenski. Rusland heeft de afgelopen weken op grote schaal schade toegebracht aan de energie-infrastructuur van het land.