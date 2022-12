Als de Parti Socialiste de ‘Parti Scandaliste’ wordt: lang niet eerste keer dat PS’ers betrokken raken bij schandalen

Het is twee keer prijs voor PS. De veelbesproken voorzitter van het Waals Parlement Jean-Claude Marcourt moet ontslag nemen voor een wel heel duur “werkreisje” naar Dubai. En Europarlementslid Marc Tarabella zit in het vizier van het parket in een groot corruptieschandaal. Dat soort schandalen torst PS al jaren mee. Of hoe de Parti Socialiste al te vaak de ‘Parti Scandaliste’ lijkt te worden.