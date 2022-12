35 miljoen dollar voor gouden tip: zoon van vermoord miljardairskoppel zet alles op alles om waarheid te achterhalen

Vijf jaar na de feiten is de moord op het Canadese miljardairskoppel Barry en Honey Sherman nog steeds een mysterie. Zoon Jonathan wordt er moedeloos van. Om toch schot in de zaak te proberen krijgen, heeft hij de beloofde beloning voor een gouden tip verdrievoudigd, die bedraagt nu 35 miljoen dollar.

Barry, die het grote farmabedrijf Apotex oprichtte, werd samen met zijn vrouw Honey op 15 december 2017 levenloos teruggevonden bij het binnenzwembad in hun huis in Toronto. Hun hals was vastgeknoopt aan de zwembadreling met een riem. Eerst werd vermoed dat het om zelfmoord ging, maar na de autopsie concludeerde de politie dat ze toch gewurgd zouden zijn. Naar verdere details hebben ze vijf jaar na de feiten echter nog steeds het raden.

Vorig jaar vroegen de onderzoekers nog publiekelijk om hulp om een verdachte man te identificeren. De politie verspreidde beelden van hoe de man op het voetpad liep en zich opmerkelijk gedroeg, maar niemand kon nuttige info over de verdachte geven. Nochtans had de familie van het vermoorde miljardairskoppel toen al een beloning van 10 miljoen dollar beloofd aan degene die kon helpen.

Honey en Barry Sherman.

Nu voegt zoon Jonathan daar nog eens 25 miljoen aan toe. “Ik ben overweldigd door pijn, verdriet en verlies en deze gevoelens worden alleen maar erger. Ik mis mijn ouders meer dan ik kan beschrijven. Wat er met hen is gebeurd zal me voor altijd achtervolgen”, zei Jonathan in een statement aan CBC Toronto. Hij voegde eraan toe dat closure alleen maar mogelijk is als de verantwoordelijke voor deze gruwelijke daad gestraft wordt.

De afgelopen jaren werd door Jonathan’s zus Alexandra gesuggereerd dat Jonathan zelf iets met de moord te maken heeft. Barry zou in de weken voor de moord aan zijn zoon hebben gevraagd om hem 50 miljoen dollar terug te betalen zodat hij enkele tekorten in zijn bedrijf kon opvullen. Maar Jonathan ontkent dat hij betrokken is. “Ik heb er niets mee te maken”, antwoordde hij vorig jaar aan de Toronto Star. Sinds de beschuldigingen zou Jonathan het contact met zijn zus verbroken hebben.