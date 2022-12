Mohamed Ouaamari (31) is schrijver van het boek ‘Groetjes uit Vlaanderen’. Hij is ook een jonge Antwerpenaar met Marokkaanse roots en vurig meelever met de Marokkaanse nationale ploeg. Hij legt uit waarom heel zijn gemeenschap even vurig meeleeft, waarom hij zich soms als een lasagne voelt, en waarom Marokkaanse voetballers zo graag met hun moeder dansen.