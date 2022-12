Boer vindt lichaam van man in veld: “Vlak naast hem lagen metaaldetector en schop”

Hubert is nog steeds onder de indruk van wat hij maandag in zijn veld vond. “Ik wilde deze voormiddag een paaltje in mijn veld controleren, maar ik zag in de verte iets liggen. Ik dacht eerst dat het een hond of een stuk plastic was. Ik wandelde ernaartoe en kwam op ongeveer 75 meter van de weg plots een rugzak tegen. Ik keek er even in en zag dat er onder andere een blikje bier in zat. Daarna wandelde ik verder het veld in. Toen ik dichterbij kwam, zag ik het lichaam van een man. Hij lag op ongeveer 200 meter van de weg. Ongeveer zes meter van de man lag een metaaldetector en stak er een schop in de grond.”

Hubert besloot om meteen de politie Tongeren-Herstappe te waarschuwen. “Ik ben zelf naar het commissariaat gereden om hen vandaaruit naar het lichaam te leiden.” De politie kwam ter plaatse en ook het parket Limburg werd op de hoogte gebracht. Het draaiboek ongewoon overlijden werd opgestart. In het belang van het onderzoek kan het parket niet communiceren over de feiten.