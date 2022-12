Het aantal burn-outs in ons land blijft stijgen. Nieuwe cijfers van de Onafhankelijke Ziekenfondsen tonen aan dat maar liefst 12,7 procent van alle mensen die in de eerste helft van 2022 arbeidsongeschikt werden, uitviel door een burn-out. Dat is meer dan één op de acht. Corona zelf, en de kopzorgen om de huidige crisissen, zorgen voor een pandemie ná de pandemie.