IS eist aanslag op hotel in Kaboel op

Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag van maandag op een hotel in de Afghaanse hoofdstad Kaboel opgeëist. Bij de aanslag op het hotel, dat druk bezocht wordt door Chinese zakenlieden, raakten verschillende mensen gewond en kwamen ook enkele aanvallers om het leven.

IS verklaarde dat twee van zijn leden “een groot hotel in Kaboel hebben aangevallen waar Chinese diplomaten en zakenlieden komen en er twee springtuigen tot ontploffing brachten”. Een van de bommen viseerde een feest voor Chinese genodigden, de andere ontplofte in de inkomsthal. De aanvallers gooiden ook met granaten en vuurden schoten af, klinkt het in het communiqué van IS.