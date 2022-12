Nieuw brokstuk van neergestorte MH370-vlucht gevonden: “Eerste bewijs dat piloot bewust crashte”

Een brokstuk van de verdwenen MH370-vlucht, dat onlangs op Madagaskar is aangetroffen, versterkt een van de theorieën over de mysterieuze vliegtuigcrash. “De schade wijst erop dat het landingsgestel uitgeklapt was toen het toestel met hoge snelheid in de oceaan neerkwam. Dit is het eerste fysieke bewijsstuk dat de piloot het vliegtuig bewust deed neerstorten en zo snel mogelijk wilde laten zinken.”

Malaysian Airlines vlucht MH370 van Kuala Lumpur naar Peking, met 227 passagiers en 12 bemanningsleden aan boord, verdween op 8 maart 2014 na een paar uur vliegen van alle radars. Behalve enkele aangespoelde brokstukken, zijn ondanks intensieve zoekacties het vliegtuig, de zwarte dozen en de verondersteld overleden inzittenden nooit gevonden.

Dat de Boeing 777 crashte, staat vast, maar het mysterie voedt al jaren allerlei theorieën over wat precies gebeurd zou kunnen zijn. Een daarvan is dat piloot Zaharie Ahmad Shah het vliegtuig opzettelijk deed neerstorten in de Indische Oceaan.

Blaine Gibson poseert met het brokstuk dat op Madagaskar werd gevonden. — © Rapport Gibson en Godfrey

Een brokstuk dat onlangs op Madagaskar is aangetroffen lijkt die theorie nu te versterken. De Amerikaanse wrakstukkenjager Blaine Gibson en Britse ingenieur Richard Godfrey beschrijven hun bevindingen uitgebreid in een rapport dat ze maandag publiceerden.

Het brokstuk is waarschijnlijk de linkse “trunnion”-deur, een flap die opent vlak achter de motor, om het centrale landingsgestel te laten uitklappen, en is bijna zeker van MH370, klinkt het. Een grondige professionele analyse zal dat hopelijk bevestigen, aldus Gibson en Godfrey.

Het brokstuk zou het onderdeel zijn dat op deze foto is omcirkeld: een deur achter de motor, die het landingsgestel laat uitklappen. — © Rapport Gibson en Godfrey

Vissersvrouw gebruikte het als wasbord

De deur was eigenlijk al in maart 2017 aangespoeld op een strand waar eerder al vier brokstukken van MH370 aanspoelden, en werd gevonden door een visser na een storm. Maar die had geen idee wat het stuk vol schelpen was. Hij bracht het mee naar zijn tuin, waar hij ander aangespoeld materiaal verzamelt, en zijn vrouw gebruikte het daar als een wasbord. Tot Gibson het vorige maand aantrof. Volgens de visser was het brokstuk nog in dezelfde staat, min de schelpen, als toen hij het had gevonden.

Gibson toont de binnenkant van de deur. — © Rapport Gibson en Godfrey

De onderzoekers besluiten uit de vele schade aan de deur “en de extreme kracht van de penetratie dwars door de brokstukken heen” dat vlucht MH370 eindigde in “een snelle duikvlucht die bedoeld was om het vliegtuig in zo veel mogelijk stukken te laten breken”.

De deur lijkt op vier plaatsen door iets scherps doorboord te zijn, van de binnenkant naar de buitenkant. — © Rapport Gibsen en Godfrey

Bovendien wijst de schade erop dat het landingsgestel hoogstwaarschijnlijk uitgeklapt was toen de Boeing 777 in de Indische Oceaan crashte. Vier bijna parallelle kloven die van de binnenkant naar de buitenkant van de deur gaan, zouden overeenstemmen met een onderdeel van de uiteenspattende motor, namelijk de compressor-ring, die met hoge snelheid tegen de open deur knalde.

Als het landingsgestel inderdaad uitgeklapt was, moet dat bewust door een piloot gedaan zijn en suggereert dat kwaad opzet. Wanneer een vliegtuig een noodlanding op het water moet maken, is het de bedoeling dat piloten het landingsgestel niet gebruiken en een langzame glijdende buiklanding maken. Het landingsgestel zou namelijk een hevige botsing met het wateroppervlak veroorzaken.

“Criminele bedoeling”

“De realistische mogelijkheid dat het landingsgestel werd neergelaten toont zowel een actieve piloot als een poging om het vliegtuig na de impact zo snel mogelijk te laten zinken”, volgens het rapport. “De combinatie van de impact met hoge snelheid, bedoeld om het vliegtuig te breken, en het uitgeklapte landingsgestel, bedoeld om het vliegtuig zo snel mogelijk te laten zinken, tonen beide een duidelijke bedoeling om het bewijs van de crash te verbergen.”

Meerdere experts zijn er al langer van overtuigd dat het toestel opzettelijk in het water werd gecrasht. Ingenieur Richard Godfrey wees er eerder ook op dat de piloot opzettelijk meermaals van koers leek te veranderen, zodat het niet duidelijk zou zijn waar hij naartoe ging. Maar de deur van het landingsgestel is “het eerste fysieke bewijsstuk dat wijst op een mogelijk criminele bedoeling achter de teloorgang van MH370”, zegt Godfrey aan The Times.

Verdachte piloot

Het brokstuk zegt dan wel iets over hoe het vliegtuig neerstortte, maar “kan ons niet vertellen wie het bestuurde” en waarom, besluit het rapport. Piloot en kapitein van de vlucht Zaharie Ahmad Shah (53) kwam jaren geleden in het vizier door zijn verdachte gedrag voor de noodlottige vlucht. Zo ontdekte de Maleisische politie dat Shah een maand voordien een gelijkaardige vlucht over de Indische Oceaan had gesimuleerd op de vluchtsimulator van zijn computer thuis.

Piloot Zaharie Ahmad Shah wordt al jaren als verdacht beschouwd. — © BELGAIMAGE

De man was volgens zijn vrienden depressief en leed aan liefdesverdriet. Twee dagen voor de crash stuurde hij nog Whatsapp-berichten naar zijn 35-jarige minnares, een getrouwde vrouw. Volgens haar was hun relatie in de weken voordien “afgekoeld”, al weigert ze te zeggen wat in de laatste berichten stond. Shah bleek ook geobsedeerd door een 26-jarige tweeling en plaatste onder foto’s van de zussen op sociale media ruim honderd vaak suggestieve reacties.

De piloot was daarnaast uitgesproken kritisch over de Maleisische overheid, eigenaar van Malaysia Airlines. In het jaar voor MH370 van de radar verdween, postte hij liefst 118 kritische berichten. Zo schreef hij na de verkiezingsoverwinning van de Nijab-partij: “Er is een rebel in ieder van ons, laat die naar buiten komen.”