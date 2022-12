Verdachte van Lockerbie-aanslag voor de rechter verschenen in VS

Een man uit Libië die ervan verdacht wordt de bom te hebben gemaakt voor de terroristische bomaanslag op de Pan Am-vlucht 103 boven het Schotse Lockerbie in 1988, is maandag voor de federale rechtbank in Washington verschenen.

Tijdens een korte hoorzitting werd Abu Agila Masud (71) geïnformeerd over de aanklachten tegen hem, waaronder “vernietiging van een vliegtuig met de dood tot gevolg”. Ondanks de ernst van de feiten riskeert de in Tunesië geboren inlichtingenagent niet de doodstraf omdat die in 1988 op federaal niveau niet van toepassing was op deze beschuldigingen, aldus het gerecht.

Masud, die zich uitdrukte via een vertaler, blijft opgesloten tot aan de hoorzitting op 27 december, wanneer zijn advocaten om zijn vrijlating kunnen verzoeken. Het openbaar ministerie heeft inmiddels aangegeven zich daar sowieso tegen te zullen verzetten.

Over de omstandigheden van zijn arrestatie door de Verenigde Staten, die zondag door het Schotse gerecht werd bekendgemaakt, en zijn overbrenging naar Amerikaans grondgebied bestaat nog steeds geen duidelijkheid. In een communiqué zei het Witte Huis enkel dat de VS hem op legale wijze hebben gearresteerd.

Dodelijkste terreur in VK

De ontploffing op 21 december 1988 aan boord van de Boeing 747, die van Londen naar New York vloog, geldt als het dodelijkste terroristische incident op Britse bodem. Alle 259 inzittenden kwamen om, samen met 11 inwoners van Lockerbie die getroffen werden door brokstukken van het toestel.