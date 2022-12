Protesten in Peru eisten maandag opnieuw vijf doden

In Peru zijn maandag bij manifestaties tegen de nieuwe president Dina Boluarte in de zuidelijke regio Arequipa en in de zuidoostelijke stad Chincheros vijf mensen om het leven gekomen. Onder hen bevinden zich ook drie tieners, van 15 en 16 jaar oud. Daarmee eisten de protesten sinds zondag nu al zeven doden, zo blijkt uit cijfers van de autoriteiten.

Vier personen werden maandag gedood tijdens een mars die door de oproerpolitie werd neergeslagen in Chincheros, in de regio Apurimac, de geboorteplaats van Boluarte. Een vijfde dodelijk slachtoffer viel in Arequipa, de tweede stad van Peru, toen de politie honderden demonstranten van de luchthaven verwijderde die brandende barricades op de landingsbaan hadden opgeworpen.

De dag voordien kwamen in Andahuaylas al twee mensen om het leven.

Peru verkeert in een zware politieke crisis. De vorige week aangestelde Peruaanse presidente Dina Boluarte gaat het parlement voorstellen de eerstkomende stembusgang vooruit te schuiven, van 2026 naar april 2024. Haar voorganger Pedro Castillo werd vorige week afgezet, nadat hij had geprobeerd om het parlement te ontbinden. Boluarte was vicepresidente onder Castillo.