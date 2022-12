“Onuitgegeven deal”: Brussel krijgt van federale regering 20 miljoen euro compensatie voor opvang van asielzoekers

“Voor de eerste keer erkent de federale overheid de bijzondere situatie van ons gewest”, zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). “Deze deal brengt een beetje rechtvaardigheid terug. Het is logisch dat de federale overheid erkent dat wij meer dan ons deel doen.”

De 20 miljoen euro komt niet bovenop de overheidsmiddelen voor daklozen in Brussel, die ongeveer 80 miljoen euro bedragen. Het gaat eerder om een compensatie. “Het dient om terug te betalen wat we reeds gedaan hebben”, aldus Vervoort.

Brussel wijst de federale overheid al langer op de kosten verbonden aan de opvang van asielzoekers. In 2022 is reeds een recordaantal mensen uit pakweg Afghanistan, Syrië en Burundi gearriveerd in Brussel voor hun asielaanvragen. Er is sprake van de hoogste cijfers sinds 2015. Bovendien zijn er ook de zowat 60.000 Oekraïense vluchtelingen, van wie zowat 20 procent Brussel gekozen hebben als verblijfplaats.