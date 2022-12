Europees Parlement en lidstaten bereiken akkoord over ‘koolstofgrenstaks’

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben dinsdagochtend een voorlopig akkoord bereikt over een mechanisme dat moet leiden tot de vergroening van de industriële import van de Europese Unie. De industrie zal bij de import naar de EU een ‘koolstofgrenstaks’ moeten betalen in functie van hun uitstoot van koolstof.

Het initiatief kadert in de strijd tegen klimaatopwarming en moet ‘koolstoflekkage’ tegengaan. Het nieuwe mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism) moet de prijs die betaald moet worden voor koolstofemissie van producten die onder het Europese emissiesysteem (ETS) vallen, gelijktrekken met die prijs bij geïmporteerde goederen. Het gaat om de sectoren ijzer en staal, cement, aluminium, meststoffen, elektriciteit en ook waterstof, klinkt het in persberichten van het Europees Parlement en de Europese Raad.

De koolstofgrenstaks moet Europese bedrijven beschermen tegen concurrentie uit derde landen, waar minder of soms zelfs geen emissiebeperkingen gelden.

Het gaat niet om een taks in de strikte zin van het woord. Concreet zullen bedrijven die importeren naar de EU verplicht worden om CBAM-certificaten te kopen om het verschil in de ‘koolstofprijs’ tussen het land van productie en die in Europa (prijs via het EU-emissiehandelssysteem, ETS) weg te werken. De taks moet niet-lidstaten aanzetten om het klimaatambities aan te scherpen, klinkt het.

De koolstofgrenstaks is opgesteld in lijn met de regels van de Wereldhandelsorganisatie. De regeling zou op 1 oktober 2023 ingaan, weliswaar met een overgangsperiode waarin de importeur enkel verplicht is om het te rapporteren. De duur van de overgangsperiode en volledige werking van CBAB zijn nog onderwerp van onderhandelingen later deze week over ETS.