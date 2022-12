Met zak over het hoofd opgehangen aan kraan: tweede betoger geëxecuteerd in Iran, “risico op massa-executie stijgt”

In Iran stijgt de vrees dat de autoriteiten steeds meer betogers tegen het regime zullen ophangen, nadat maandag een tweede man werd geëxecuteerd voor zijn deelname aan het protest tegen de regering. Dat schrijft The Guardian.

De 23-jarige Majidreza Rahnavard werd eind november tijdens een geheim proces ter dood veroordeeld voor “oorlogsvoering tegen God”, nadat hij volgens de lokale autoriteiten twee leden van de paramilitaire Basij-militie had gedood en vier anderen verwond tijdens een betoging in de stad Mashhad, in het noordoosten van het land. Op staatstelevisie was een video te zien waarin Rahnavard bekende dat hij de Basij-militie haatte, maar volgens de oppositie werd die bekentenis afgedwongen door foltering.

Volgens het Iraanse oppositienetwerk 1500tasvir mocht de moeder van Rahnavard haar zoon zondag nog bezoeken, maar waren de man noch zijn moeder zich er op dat moment van bewust dat hij een dag later geëxecuteerd zou worden. Op beelden van het moment is te zien hoe de twee elkaar lachend omhelzen.

De man werd maandag publiekelijk opgehangen aan een kraan met een zwarte zak over zijn hoofd en zijn handen en voeten vastgebonden, blijkt uit beelden die het Iraanse staatspersagentschap Mizan verspreidde.

Iran voerde in het verleden wel vaker publieke executies uit, met name tijdens een zware zuivering van opposanten van het regime in de jaren ‘80, en na de omstreden presidentsverkiezingen in 2009, maar ze waren de afgelopen jaren zeldzaam geworden. Donderdag werd al een man geëxecuteerd die een beveiligingsagent zou hebben aangevallen tijdens een betoging in Teheran.

“Risico op massa-executie”

Volgens directeur Mahmood Amiry-Moghaddam van de ngo Iran Human Rights is de snelle executie van Rahnavard – een maand na zijn arrestatie – “een significantie escalatie van het geweldsniveau tegen betogers”, en bestaat er nu “een serieus risico op de massa-executie van betogers”.

Duizenden betogers zouden momenteel in de cel zitten. Volgens experts van de VN werden al zeker 14.000 mensen opgepakt sinds het begin van de grootschalige protesten tegen het religieuze regime in september, na de dood van een vrouw die overleden zou zijn nadat ze door de religieuze politie in elkaar geslagen werd omdat ze haar hoofddoek verkeerd droeg.

Profvoetballer

Onder andere de Iraanse profvoetballer Amir Nasr-Azadani (26) hangt de doodstraf boven het hoofd. De man werd veroordeeld tot de doodstraf omdat hij deelnam aan de protesten. De internationale voetbalspelersvakbond FIFPro zegt “geschokt” te zijn door het nieuws, en roept de Iraanse autoriteiten op Twitter op om de straf op te schorten.

“FIFPro is geschokt door de berichten dat de professionele voetballer Amir Nasr-Azadani een executie te wachten staat nadat hij campagne voerde voor vrouwenrechten en basisvrijheden in zijn land. We zijn solidair met Amir en roepen op tot de onmiddellijke opschorting van zijn straf”, klinkt het.