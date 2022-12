Reporter die woeste Lionel Messi nog probeerde te kalmeren, zet Weghorst uit de wind: “Die Nederlander begreep het niet”

Misverstanden vallen niet alleen voor bij FC De Kampioenen, ook op het WK tussen topvoetballers. Wout Weghorst zei al dat hij Lionel Messi gewoon de hand wilde schudden toen de Argentijnse ster live op tv naar hem begon te roepen. Ook de reporter die Messi op dat moment aan het interviewen was, had niet de indruk dat Weghorst daar met kwade bedoelingen stond. Gaston Edul dacht dat Weghorst Messi’s shirt wilde.

Gaston Edul is de reporter die klaarstond om Lionel Messi te interviewen na de bewogen kwartfinale tussen Argentinië en Nederland toen de Argentijnse ster richting Wout Weghorst begon te roepen “Waar kijk je naar, idioot”.

Edul probeerde toen Messi te kalmeren. Op de website van het kanaal waarvoor hij werkt, Tyc Sports, geeft Edul zijn versie van de feiten.

“We waren al op antenne en ik zei tegen hem ‘Leo kalmeer’ omdat er veel mensen van de FIFA waren en je weet niet wat er kan gebeuren”, herinnert Edul zich.

“Na de wedstrijd hadden ze al ruzie met elkaar, niet alleen Messi; Van Dijk met Otamendi ook. Het leek op een derby tussen Rosario Central en Newell’s Old Boys, zo verhit was de sfeer. Maar het had meer impact omdat dit tussen de beste spelers ter wereld gebeurde. Leo’s woede ging over wat er gebeurde in de strafschoppenserie, toen de Nederlanders de Argentijnen uitdaagden. Toen Messi op zoek was naar Van Gaal, stond nummer 19 (Weghorst, red.) hem op te wachten aan de tunnel. Hij wilde het shirt van Messi.”

“Doordat hij daar zo stond, begon Messi over te koken. Weghorst begreep het niet. Hij stond daar en Messi vloekte. Het is een herinnering die me altijd zal bijblijven.”

