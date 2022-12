Transgender prinses krijgt asiel in VK na vlucht uit Qatar: “Ik ben doodsbang voor wat mijn broers gaan doen”

De sjeika – de term voor een vrouwelijk lid van een heersende familie – in kwestie ontsnapte in 2015 uit de greep van haar beveiligingsagenten tijdens een bezoek aan Londen. De krant The Times kon nu documenten van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken inkijken, waarin ze destijds vertelden dat “opgroeien in Qatar het moeilijkste is dat ik ooit heb moeten doen”, want “ik wilde nooit in dit lichaam zitten. Ik werd geboren als vrouw, maar ben binnenin een man. Maar homoseksueel zijn wordt in Qatar met de dood bestraft. Ik wilde niet trouwen met mijn mannelijke neven, zoals de rest van de familie deed. Ik ben doodsbang voor wat mijn broers gaan doen.”

De sjeika nam in 2015 een Engelse naam aan, en zou nu plannen hebben om een operatie te ondergaan en te trouwen met hun vriendin.