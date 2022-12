Nog nooit zoveel leefloonstudenten in Vlaanderen

De afgelopen 5 jaar is het aantal leefloonstudenten in Vlaanderen met meer dan de helft gestegen, tot ruim 8.500. Dat meldt de VRT op basis van cijfers van de federale overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en een bevraging bij de provinciehoofdsteden. De stijging komt er door verschillende crisissen en door het veranderend beleid in veel steden en gemeenten.

In Vlaanderen kregen 8.691 mensen een leefloon van het OCMW om te kunnen studeren in 2021, het hoogste aantal ooit. Vijf jaar eerder waren het er nog 5.624. In Brugge en Hasselt is het aantal in die periode verdubbeld. Gent telt het hoogste aantal leefloonstudenten van Vlaanderen (ruim 1.100). De tendens laat zich ook in alle andere steden en gemeenten voelen.

Eén verklaring is de opeenvolging van crisissen (vluchtelingencrisis, coronapandemie) en de impact op bepaalde gezinnen. De voorlopige cijfers voor 2022 wijzen op een verdere stijging van het aantal leefloofstudenten.

Maar ook het beleid veranderde. Twintig jaar geleden twijfelden lokale besturen nog vaak om studenten steun te geven. Nu gebruiken ze het leefloon als hefboom om jongeren een diploma te helpen behalen. “We zien dat OCMW’s nog veel meer beseffen dat ze ook naar studenten een belangrijke opdracht hebben. Ze kiezen ervoor om studenten via een leefloon te ondersteunen”, zegt Nathalie Debast van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Leefloonstudenten zijn 18-plussers die van thuis uit geen steun meer krijgen om te studeren. Ongeveer de helft werkt de middelbare school af of volgt volwassenenonderwijs, de andere helft volgt hogere studies. Een alleenstaande student kan ongeveer 1.100 euro leefloon per maand krijgen, wat oploopt indien een gezin ten laste is.