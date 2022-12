Margriet Hermans over de ontslagronde bij VRT: “Mannen worden gekozen voor hun talent, vrouwen om hoe ze eruitzien”

Margriet Hermans is in volle voorbereiding voor haar gastrol in de Winterrevue in zaal Elckerlyc in Antwerpen. Tussendoor laat ze - in Dag Allemaal - even haar licht schijnen op de recente ontslagen bij de VRT, waar onder anderen Geena Lisa en Saartje Vandendriessche aan de deur zijn gezet.