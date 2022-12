Wilrijk/Lebbeke

Het muggenseizoen is officieel ten einde. Tussen mei en oktober van dit jaar troffen Sciensano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen (ITG) de Aziatische tijgermug op twaalf locaties in ons land aan. “Vooral in twee gemeenten troffen we grote aantallen aan”, aldus Isra Deblauwe van het ITG.