Kroatische WK-held Livakovic bij Bayern in beeld als vervanger voor geblesseerde Manuel Neuer

Livakovic ligt nog tot de zomer van 2024 onder contract bij Dinamo Zagreb maar is na zijn knappe prestaties op de wereldbeker in Qatar grof wild op de transfermarkt. Bayern zoekt een vervanger voor Manuel Neuer, die vorige week tijdens een skiongeval een beenbreuk opliep en daardoor dit seizoen niet meer in actie komt.

Livakovic speelt dinsdagavond met Kroatië de halve finale van het WK tegen Argentinië. De Kroaat schitterde eerder in het toernooi onder meer tijdens de penaltyreeksen tegen Brazilië en Japan.