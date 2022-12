Jack (10) rende bevroren meer in om jongens te helpen, maar liet zelf het leven bij heldhaftige reddingspoging: “Hij was geweldig”

Eén van de drie jongens die zondag om het leven kwam door verdrinking in een meer in het Engelse Solihull, kende de twee andere kinderen die daar door het ijs waren gezakt niet. Zijn familie eert Jack Johnson (10) nu dan ook voor zijn heldhaftige reddingspoging.

jvh Bron: The Sun, The Mirror, The Daily Mail

“Jack hoorde het geschreeuw van de andere jongens (bij het ongeval kwamen ook een 8-jarige en een 11-jarige om het leven, een 6-jarige ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, red.). Toen hij één van hen door het ijs zag zakken, liep hij het water in, en probeerde hen te redden. We zijn er kapot van. Maar om te weten dat hij stierf terwijl hij drie jongens die hij niet kende probeerde te redden: dat vat hem samen. Hij was geweldig.”

De drie jongens die op het dunne ijs in Babbs Mill-meer speelden, kwamen uit dezelfde familie. “Ze speelden op het ijs, toen één van hen met zijn been vast kwam te zitten in een wak. De anderen probeerden hem te helpen, maar ze vielen allemaal in het water.”

De hulpdiensten haalden de vier jongens uit het water, maar voor drie van hen – waaronder Jack Johnson – kwam alle hulp te laat.