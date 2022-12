EU-lidstaten bereiken akkoord over minimumbelasting voor multinationals

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem is tevreden dat na maanden van intensief onderhandelen de Europese lidstaten een akkoord hebben bereikt over de invoering van een wereldwijde minimumbelasting voor multinationals. “De FOD Financiën staat al een tijd klaar om de regels naar Belgische wetgeving om te zetten”, zegt minister Van Peteghem.

De 27 EU-landen raakten het maandagavond unaniem eens over de maatregel die een eind moet maken aan belastingontwijking. Vanaf eind 2023 zullen multinationals met een jaaromzet van meer dan 750 miljoen euro belasting moeten betalen waar zij omzet draaien, en niet meer alleen in het land van de hoofdvestiging. Naast een akkoord over de minimumbelasting, werd ook een akkoord gevonden voor financiële steun aan Oekraïne, het Hongaars herstelplan en de toepassing van het Europees rechtsstaatmechanisme.

Minister Van Peteghem was maandenlang betrokken bij de onderhandelingen en reageert tevreden. “Eindelijk, want we hadden reeds grote stappen gezet en de FOD Financiën staat al een tijd klaar om de regels naar Belgische wetgeving om te zetten”, zegt hij over de minimumbelasting voor multinationals. “Ik ben dan ook heel tevreden met deze belangrijke stap naar een meer fiscale rechtvaardigheid”, zegt Van Peteghem.

De volgende stap is de omzetting in Belgisch recht, zodat deze minimumbelasting vanaf 2024 in werking kan treden. De federale overheidsdienst Financiën heeft zich op vraag van minister Van Peteghem al voorbereid en is klaar deze omzetting snel en correct uit te voeren.

Ook Vooruit reageert dinsdag positief. “Dit is een belangrijke stap vooruit naar meer fiscale rechtvaardigheid”, zegt Kamerlid Joris Vandebroucke. “Je kan immers niet uitleggen dat onze kmo’s en zelfstandigen de volle pot belastingen betalen, terwijl multinationals ontzien worden. Het is maar normaal dat ieder zijn deel doet, zeker in tijden van crisis. Voor ons socialisten is dit een fundamenteel principe dat nu internationale praktijk wordt.”