Chileens Congres bereikt akkoord om nieuw grondwetsontwerp op te stellen

De twee kamers van het parlement zijn tot dit akkoord gekomen, “omdat het van essentieel belang is een constituerend proces toe te staan en een nieuwe grondwet voor Chili op te stellen”, klinkt het in de tekst die maandagavond door senaatsvoorzitter Alvaro Elizalde en kamervoorzitter Vlado Mirosevic werd voorgesteld.

Het akkoord voorziet in de oprichting van een “Constitutionele Raad, bestaande uit 50 personen, die als enige doel heeft een nieuwe grondwet te bespreken en goed te keuren”. Die 50 leden zullen in april 2023 gekozen worden. In de Raad zullen evenveel vrouwen als mannen zitten en de inheemse volkeren zullen niet langer een gegarandeerd zetelquotum hebben, in tegenstelling tot bij de vorige hervormingspoging.

In afwachting van de benoeming van de Raad zal een comité van 24 experts door het parlement worden benoemd om vanaf januari een voorstel op te maken. De Constitutionele Raad begint eraan op 21 mei en moet zijn grondwetsontwerp indienen op 21 oktober. Op 26 november zal dan een referendum worden gehouden.

De Chilenen verwierpen op 4 september met 62 procent een nieuwe grondwetsontwerp ter vervanging van de grondwet van de dictatuur van Agusto Pinochet (1973-1990). Ondanks verschillende opeenvolgende hervormingen wordt de tekst beschouwd als een rem op elke fundamentele sociale hervorming in Chili, waar in 2019 een grote volksopstand plaatsvond.