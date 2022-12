Marokko gelooft in nieuwe stunt en “ultieme droom”, Fransen zijn niet beducht voor fluitconcerten, wel voor stugge defensie

Met Marokko tegen Frankrijk staat woensdag in de “woestijntent” van Al Bayt de tweede halve finale op dit WK op het programma. Met slechts één tegendoelpunt in vijf wedstrijden wurmden de ‘Leeuwen van de Atlas’ zich in de groepsfase voorbij Kroatië, België en Canada, om vervolgens in de tweede ronde af te rekenen met Spanje en Portugal. Bondscoach Walid Regragui gelooft dat zijn ploeg ook Frankrijk opzij kan zetten. Zijn Franse collega Didier Deschamps rekent erop dat zijn ploeg groeit in dit tornooi.

Met een eerste halve finale ooit voor een Afrikaans land werd er al geschiedenis geschreven, maar bondscoach Walid Regragui en de Marokkaanse selectie zijn hongerig naar meer. “We zouden pas echt geschiedenis schrijven als we Afrika aan de top van de wereld zetten”, vertelde de 47-jarige bondscoach dinsdag tijdens het persmoment in de Qatarese hoofdstad Doha.

Daarvoor zal Marokko bij de laatste vier wel voorbij regerend wereldkampioen Frankrijk moeten. “Het beste team ter wereld”, aldus Regragui. “Mensen zouden het begrijpen als we vrede zouden nemen met een plaats in de halve finales, maar ik niet. We willen vol voor de finale gaan. Elke dag komen we dichter bij onze ultieme droom: de wereldtitel winnen, voor Afrika. We hebben er ook vertrouwen in dat het kan lukken. Waarom zouden wij de WK-finale niet kunnen halen? Naarmate het toernooi vordert, worden de tegenstanders sterker. Dat is niet meer dan logisch. We zijn zeker niet de favoriet, maar geloven wel in onze kansen.”

Deschamps: “20.000 Marokkanen die fluiten, dat beïnvloedt ons niet”

Er worden met dertig vliegtuigen extra Marokkaanse fans ingevlogen voor de halve finale. Tijdens de kwartfinale tegen Portugal lieten de Marokkaanse supporters zich al opmerken, onder meer door voortdurend te fluiten als de Portugezen aan de bal waren. Maar de Franse bondscoach Didier Deschamps gelooft niet dat zijn ploeg onder de indruk zal zijn.

“Een vijandige sfeer? Ik hou niet van het woord vijandig. Dat is te negatief. Ze maken veel lawaai, dat hebben de stafleden me gezegd. Dat hoort erbij. Zo maak je geen doelpunten. Morgen is het een halve finale van de wereldbeker, maar fluitconcerten mogen niet belangrijk zijn. Het zal nog altijd op het veld gespeeld worden. Marokko kan heel goed verdedigen. Niemand heeft tot hiertoe de sleutel gevonden om die defensie open te breken. Ze spelen in een perfecte organisatie maar er is meer, anders zaten ze niet in de halve finale. Wij hebben nog niet alles goed gedaan. Hopelijk is het in de halve finale beter.”

© ISOPIX

Hugo Lloris verwacht “vijandige sfeer”

Er worden minstens 20.000 Marokkaanse fans in het stadion verwacht, tegenstander Frankrijk zal het met heel wat minder moeten stellen. Hugo Lloris verwacht dan ook een “vijandige sfeer”.

“Het komt er dan op aan de focus te blijven behouden”, vertelde de Franse doelman dinsdag tijdens het persmoment in Doha. “Het stadion zal rood kleuren en ze zullen veel lawaai maken. Daar valt niet aan te ontsnappen.”

De Franse bondscoach Didier Deschamps houdt naar eigen zeggen niet van de term “vijandig”. “Laat ons zeggen dat ze vurig aangemoedigd worden. Ze maken veel lawaai, dat hebben mijn spionnen me gezegd en dat heb ik zelf ook kunnen waarnemen. Mijn spelers zijn ervoor gewaarschuwd. We zijn erop voorbereid. Een dergelijke context maakt deel uit van de wedstrijdvoorbereiding. Je moet klaar zijn voor zo’n atmosfeer.”