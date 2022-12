“Het is zoals bij veel Vlamingen: als het zaterdag niet gebeurt, gebeurt het de hele week niet.” Voetbalanalist Gert Verheyen (52) legde op Sporza uit waarom hij die avond snel naar zijn vrouw moest. Een kwinkslag, maar is er ook iets van aan? Is ‘zaterdag, seksdag’ vaste prik? En wat doet die routine met de spanning en de romantiek?