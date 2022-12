Jongere die tieners na kerstmarkt afperste in kortverblijf geplaatst, twee kompanen hebben huisarrest

De drie jongeren die werden opgepakt nadat ze zaterdagavond na de kerstmarkt in Lauwe (Menen) twee tieners hadden afgeranseld, zijn voor de jeugdrechter verschenen. Een van de drie werd in kortverblijf geplaatst. De twee anderen kregen huisarrest.

Het blijft de gemoederen beroeren in Lauwe. Zaterdagavond trokken de mensen tevreden naar huis na een sfeervolle kerstmarkt. Even later volgde de ontnuchtering. Bleek dat vijf jongeren van 16 en 17 jaar twee 14-jarige jongens meelokten tot achter sporthal Ter Leie. Een slachtoffer en een dader kenden elkaar van school en er waren al eerder problemen.

LEES OOK. “Dit had veel slechter kunnen aflopen”: Chirojongens redden 2 tieners die “in hun onderbroek” worden afgeranseld na kerstmarkt

Die zaterdagavond escaleerde dat. De twee jongens werden onder bedreiging van een mes gedwongen zich in de vrieskou tot op hun onderbroek uit te kleden. Daarna kregen ze rake klappen. Een van de jongens filmde de folterpraktijken. Het was pas toen de leiding van de Chiro, die materiaal terugbracht naar de nabijgelegen lokalen, tussenkwam, dat de nachtmerrie voor de twee slachtoffers stopte.

Een van de vijf kon snel gevat worden door de politiediensten en die praatte zijn vier kompanen aan de galg. Twee van hen werden snel vrijgelaten omdat ze enkel als toeschouwer fungeerden. Drie anderen werden opgepakt en voorgeleid voor de jeugdrechter. Een van de minderjarige verdachten werd in kortverblijf geplaatst voor afpersing, de twee anderen hebben huisarrest en staan onder strenge voorwaarden.