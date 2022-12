Blessurezorgen bij Marokko: centrale verdedigers twijfelachtig voor clash tegen Frankrijk

Heel wat blessurezorgen bij Marokko, in de aanloop naar de halve finale van woensdagavond tegen Frankrijk op het WK in Qatar. Meerdere spelers sukkelen al sinds het begin van het toernooi met kwaaltjes, en de slijtageslagen tegen Spanje en Portugal in de tweede ronde hebben zeker niet voor beterschap gezorgd.

“Het klopt dat we gekwetsten hebben en nog aan het herstellen zijn van de vorige wedstrijden, maar voorlopig is niemand out voor het duel met Frankrijk”, vertelde bondscoach Walid Regragui dinsdag tijdens het persmoment.

“We wachten voor elke wedstrijd de laatste minuut af om de knoop door te hakken, om te zien of een speler al dan niet kan starten”, aldus Regragui. “Voorlopig is niemand out. We brengen de sterkst mogelijk ploeg aan de aftrap, met alleen maar spelers die honderd procent fit zijn.”

Achterin staan er nog vraagtekens achter de namen van Nayef Aguerd en aanvoerder Romain Saïss, de centrale as van de verdediging. De eerste miste al de kwartfinale tegen Portugal en werd toen vervangen door Jawad el Yamiq, de tweede moest in dat duel na 55 minuten op een draagberrie van het veld gedragen worden.

Verschillende kwaaltjes

Daarnaast zijn er nog de kwaaltjes van sterspelers Noussair Mazraoui (Bayern München) en Achraf Hakimi (PSG), respectievelijk de links- en rechtsback. Mazraoui moest tegen de Portugezen verstek geven, maar zou speelklaar geraken voor de halve finale. Hakimi verscheen in dat duel wel aan de aftrap en bleef de volle negentig minuten op het veld. Sterkhouder Sofyan Amrabat kampt met rugklachten en Hakim Ziyech vroeg in de slotfase van het duel met Portugal om een wissel. Walid Cheddira is er wegens een schorsing niet bij.

Regragui rekent bij de laatste vier nog maar eens op de Marokkaanse fans om de ploeg over de streep te trekken. In de voorbije wedstrijden zorgden zij telkens voor heel wat sfeer, met fanatieke aanmoedigingen voor hun land. Royal Air Maroc, de nationale luchtvaartmaatschappij, zet dertig extra vluchten richting Qatar in. “Ik verwacht minstens 20.000 Marokkanen in de tribunes”, voorspelt Regragui. “En dat kunnen er wel eens veel meer worden. Wij spelen een thuisduel tegen Frankrijk.”