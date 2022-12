VIDEO. Volgens Kroatische “WK-babe” gaat haar land halve finale winnen, maar voor figurant is dat toch een pijnlijke zaak

Een WK levert altijd nieuwe sterren op. Naast het veld is dat in Qatar ongetwijfeld Ivana Knöll, de voormalige miss Kroatië die in weinig verhullende outfits in de kijker loopt. Knöll heeft zich nu aan een pronostiekje gewaagd voor de halve finale tussen Argentinië en haar moederland Kroatië. De winnaar van dat duel bepaalde ze door een balletje te trappen. Voor de Kroatische vrijwilliger viel dat pijnlijk uit… Maar hé, alles voor het vaderland!